Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

The Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre S&P 500 endeksinin 19 Şubat’taki gördüğü yüksek seviyeden 20 Mart'taki kapanışa kadar yüzde 30 değer kaybettiğine dikkat çekilirken, hisselerini satan üst düzey yöneticilerin toplam 1,9 milyar dolarlık potansiyel kaybı önlediği vurgulandı. ABD Senatosu'nda iki trilyon dolarlık koronavirüsün etkisini hafifletmek üzere ekonomik teşvik paketi üzerinde anlaşmaya varıldı. Demokratlar Parti teşvik paketini daha önce Senato'da iki defa engellemişti.