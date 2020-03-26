The Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre S&P 500 endeksinin 19 Şubat’taki gördüğü yüksek seviyeden 20 Mart'taki kapanışa kadar yüzde 30 değer kaybettiğine dikkat çekilirken, hisselerini satan üst düzey yöneticilerin toplam 1,9 milyar dolarlık potansiyel kaybı önlediği vurgulandı. ABD Senatosu'nda iki trilyon dolarlık koronavirüsün etkisini hafifletmek üzere ekonomik teşvik paketi üzerinde anlaşmaya varıldı. Demokratlar Parti teşvik paketini daha önce Senato'da iki defa engellemişti.
ABD'de borsalar çökmeden 9,2 milyar dolarlık satış yapıldı
26.03.2020 - 02:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 - 02:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de, hisseleri borsada işlem gören şirketlerin üst düzey yöneticilerinin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle finansal piyasalarda yaşanan çöküş öncesinde toplam 9,2 milyar dolar değerindeki şahsi hisselerini sattıkları belirtildi.
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