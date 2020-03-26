Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs teşhisiyle tedavi altında tutulan 109 hastadan 2'sinin iyileşerek taburcu edildiği bildirildi. Ülkede tespit edilen toplam vak'a sayısının 109'a yükseldiğini duyuruldu. Tespit edilen 40 vak'anın Almatı kentinde, 61'inin Nur Sultan'da, 2'sinin Karagandı ve Çimkent şehirlerinde, Almatı, Aktöbe, Jambıl, Kuzey Kazakistan bölgelerinde ise birer vak'a görüldüğü kaydedildi.



Kazakistan Başbakanı Askar Mamin başkanlığında ülkedeki olağanüstü halin uygulanmasına ilişkin gerçekleştirilen Devlet Komisyonu Seçici Toplantısı'nda, Çimkent, Nur-Sultan ve Almatı şehirlerinde devam eden karantina uygulamasının 28 Mart tarihinden itibaren sıkılaştırılması kararı alındı.

Toplantıda alınan karar kapsamında söz konusu şehirlerde gıda, ilaç alımı ve işe gidilmesi haricinde vatandaşların evden çıkışının kısıtlanması, kalabalık yerlerin kapatılması, (parklar, meydanlar, oyun alanları), toplu taşımanın aşamalı olarak kısıtlanması kararı alındı. Alınan karara ek olarak, sokaklarda ve diğer halka açık yerlerde üç kişiden fazla grupların (aile üyeleri hariç) toplanması ve yanında yetişkin bulunmayan çocukların sokağa çıkması da yasaklandı.

Öte yandan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in de, Sağlık Bakanlığı'na Adalet Bakanlığı ile birlikte kısıtlayıcı tedbirler almak için uygun bir eylemde bulunma talimatı verdiği bildirildi.