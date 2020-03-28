ABD'de yeni tip koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 410 artarak 1711'e yükseldi.
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 711'e yükseldi
28.03.2020 - 17:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de yeni tip koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 410 artarak 1711'e yükseldi.
Etiketler : ABD,koronavirüs,
691883 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/691883.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER