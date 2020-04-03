Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle ülkelerdeki vaka sayıları artıyor. Azerbaycan'da Bakanlar Kuruluna bağlı korona virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 43 kişide daha korona virüsü tespit edildiği bildirildi. Tedavi altına alınan hastalardan 7'sinin durumunun kritik olduğu, diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi. Açıklanan son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısının 443'e yükseldiği aktarıldı.

Yetkililer ayrıca, 6 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğunu, taburcu edilen toplam kişi sayısının 32'ye ulaştığını ifade etti. Ülkede 4 binin üzerinde kişi karantinada bulunurken şu ana kadar 35 bine yakın kişiye korona virüsü testi yapıldı.

Sokağa çıkmak için izinler SMS ve elektronik ortam üzerinden alınacak

Korona virüsü nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği Azerbaycan'da, virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla vatandaşların sokağa çıkmaları için SMS ile izin almaları gerekecek. 5 Nisan'dan itibaren başlatılacak uygulama kapsamında sağlık sorunları, gıda ve ilaç alışverişi ile yakın akrabaların cenaze törenleri için sokağa çıkmak isteyen vatandaşlar belirtilen numaraya SMS göndererek izin isteyecek. Kimlik numarasıyla SMS üzerinden izin verilmesi durumunda vatandaşlar, sağlık sorunları ve alışveriş için dışarıda 2 saat kalabilecek. İzin almadan sokağa çıkanlara ve gerekçe belirtmeden 2 saati aşanlara ise ceza kesilecek.

Cumhurbaşkanlığı, Bakanlar Kurulu, valilik, bakanlık çalışanları, emniyet güçleri, sağlık ve adliye çalışanları, avukatlar, gazeteciler, diplomatik misyon temsilcileri ise uygulamanın dışında tutuldu.