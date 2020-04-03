İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935'e çıktı
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e çıktı
03.04.2020 - 12:35 | Son Güncelleme: 03.04.2020 - 12:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935'e çıktı
Kaynak: AA
Etiketler : İspanya,koronavirüs,covid-19,
693517 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/693517.aspx
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