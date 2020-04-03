Almanya'da, yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, 2'si erkek dördü kadın toplam 6 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Vefat edenlerin Berlin, Frankfurt, Nürnberg, Bremen ve Gelsenkirchen bölgelerinden oldukları ifade edildi.
Hayatını kaybedenlerden bazılarının ailelerinde de virüse rastlandığı öğrenildi. Bu ölümlerin ardından Almanya'da Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 29'a yükseldi.
Öte yandan Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 90 bine yükselirken, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 208 oldu.