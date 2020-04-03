Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Bolsonaro, bir etkinlik çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu virüs bir yağmur gibidir ve bütün ülkeyi yüzde 70 ıslatacak, enfekte olanların bağışıklık sistemi kazandığında ülke özgür olacak." ifadesini kullandı.

Salgın nedeniyle sosyal mesafe tedbirleri alan valilere ve belediye başkanlarına tepkisini yineleyen Bolsonaro, "Pozisyonumu zaten biliyorsunuz, Brezilya halkı bu kararları 2-3 ay kaldıramaz. Muazzam bir işsizlik olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede milyonlarca kişi, Bolsonaro'nun salgına yönelik yaklaşımını balkonlarda tencere tava çalarak protesto etmişti.

Yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemleri daha önce "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren Bolsonaro, salgın nedeniyle acil durum kararı alan valilere tepki göstererek, karantina ve önlemleri abartılı bulduğunu söylemişti.

Bolsonaro, geçen hafta sonu başkent Brasilia'da bir alışveriş merkezini ziyaret ederek kendisine ilgi gösteren insanlarla fotoğraf çektirmişti.

Ülkede salgının en çok görüldüğü Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde 18 Mart'ta acil durum ilan edilmişti.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya'da 8 bin 249 kişide Covid-19 tespit edildi.