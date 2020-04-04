Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, günde 100 binin üzerinde virüs testi yapıldığını açıkladı. Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuşan Trump "ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), antikor testine de onay verdi. Bu sayede Covid-19'u atlatan kişilerin bağışıklık sistemini anlayabilecekler" diye konuştu.



ŞAL İLE YÜZÜNÜZÜ KAPATIN

Trump, virüs salgını sebebiyle maske takılması tartışmasına ilişkin "Maske takılması konusunda karar vereceğiz. İnsanlar maske takmak istiyorsa takabilirler. Ancak çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi" dedi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, koronavirüs tedbirleri kapsamında New Yorklulara dışarı çıkarken yüzlerini kapatmaları çağrısında bulunmuştu.



MASKE TAKMAK TEDAVİ DEĞİL

Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü’nde yer alan Doktor Deborah Birx, maskeler konusunda ikazlarda bulundu. Birx "Maske takan kişilerin kendilerini suni bir koruma altında hissetmelerini istemiyoruz. Maske taksanız bile sosyal mesafeyi korumalısınız. Maske takmak bir tedavi yolu değildir" dedi. Trump ise Birx'ün bu açıklaması üzerine "Amerikalıların sosyal mesafeye uymadığına dair başlıklar istemiyorum. Amerikalıların mükemmel iş çıkardığını görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



İKİNCİ TEST DE NEGATİF ÇIKTI

Vaka sayısı 250 bini geçen ABD'de Başkan Trump ikinci defa Covid-19 testi yaptırdı. Sonucun "negatif" çıktığını açıklayan Trump "Benden örnek almaları bir dakika sürdü. Sonuç ise 15 dakikada çıktı. Sonra işime devam ettim. Bu, yaptırdığım ikinci test. Sırf yeni testlerin ne kadar hızlı olduğunu görmek için yaptırdım. Bu testin, öncekilerden daha iyi olduğunu söyleyebilirim" dedi.