Lüksemburg, Filistin’i tanımaya hazırlanıyor

Haberlere göre, Başbakan Luc Frieden ve Dışişleri Bakanı Xavier Bettel bu açıklamayı bir parlamento komisyonu önünde yaptı.

Geçen Cuma günü BM Genel Kurulu, Filistin devletini tanımayı ve İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli bir çözüm getirmeyi amaçlayan “New York Deklarasyonu”nu onaylayan bir kararı kabul etti.