Lüksemburg, Filistin'i tanımaya hazırlanıyor

Lüksemburg, Filistin’i tanımaya hazırlanıyor

Güncelleme:
Lüksemburg, bu ayın sonunda New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak tanıma niyetinde olduğunu yerel basında Pazartesi günü yayınlanan haberlerde bildirdi.

Haberlere göre, Başbakan Luc Frieden ve Dışişleri Bakanı Xavier Bettel bu açıklamayı bir parlamento komisyonu önünde yaptı.

Geçen Cuma günü BM Genel Kurulu, Filistin devletini tanımayı ve İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli bir çözüm getirmeyi amaçlayan “New York Deklarasyonu”nu onaylayan bir kararı kabul etti.

