Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 833 artarak 8 bin 911’e yükseldi.
Fransa'da Covid 19'dan ölenlerin sayısı 8 bin 911’e yükseldi
06.04.2020 - 20:12 | Son Güncelleme: 06.04.2020 - 20:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 833 artarak 8 bin 911’e yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : Fransa,Covid-19,koronavirüs,
694376 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/694376.aspx
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