Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 78 yaşındaki KKTC vatandaşı Ümit Tilki'nin koronavirüs tedavisi gördüğü, aynı zamanda kalp hastası da olduğu belirtildi. Açıklamada, Tilki'nin hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Daha öncede ülkeye turist olarak gelen iki Alman vatandaşı KKTC’de koronavirüsten hayatını kaybetmişti. KKTC'de 90 hastanın koronavirüs nedeni ile karantina da tedavileri devam ediyor.