Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nepal, koronavirüs ile mücadelede tedbirleri arttırıyor. Bugün toplanan kabine, ülke genelinde geçerli olan karantinanın 15 Nisan’a kadar uzatılmasına karar verdi. Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli’ye yakın bir kaynak karantinanın 8 gün daha uzatıldığını açıkladı.

Nepal’de karantina 24 Mart’ta ilan edilmiş, daha sonra 7 Nisan’a kadar uzatılmıştı. Ülkede ilk korona vakasının görülmesinin ardından hükümet önlemleri sertleştirmişti. Ülkedeki iç ve dış hat uçuşlar 15 Nisan’a kadar durdurulmuştu.

Nepal’de bugüne dek 9 koronavirüs vakası tespit edilirken, 1 koronavirüs hastası sağlığına kavuştu.