Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 87 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül koronavirüs nedeniyle Somali'de ilk ölüm gerçekleşti.



Somali Sağlık Bakanı Fawziya Abikar Nur Twitter'dan yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölümü doğruladıklarını ifade etti. Bakan Nur, 4 yeni virüs vakasının tespit edildiğini ve ülke genelinde vaka sayısının 12'ye yükseldiğini kaydetti.