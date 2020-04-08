Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 87 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül koronavirüs nedeniyle Somali'de ilk ölüm gerçekleşti.
Somali Sağlık Bakanı Fawziya Abikar Nur Twitter'dan yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölümü doğruladıklarını ifade etti. Bakan Nur, 4 yeni virüs vakasının tespit edildiğini ve ülke genelinde vaka sayısının 12'ye yükseldiğini kaydetti.
Somali'de koronavirüsten ilk ölüm
08.04.2020 - 21:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 - 21:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Somali'de koronavirüs kaynaklı ilk ölümün yaşandığı bildirildi.
Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 87 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül koronavirüs nedeniyle Somali'de ilk ölüm gerçekleşti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Somali,koronavirüs,
694958 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/694958.aspx
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