İtalya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi.
İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 849'a yükseldi
10.04.2020 - 19:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 19:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : İtalya,koronavirüs,
695566 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/695566.aspx
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