Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denemede, tedavi gören 110 hastaya yağ türevli mezenkimal kök hücreleriyle (HB-adMSCs) terapi uygulayacak. "Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, merkezi Teksas eyaletinde bulunan Hope Biosciences şirketinin ikinci aşama klinik deneme için yaptığı başvuru kabul edildi. Şirket, Houston kentindeki River Oaks Hastanesinde yürüteceği klinik denemede, Covid-19 tedavisi gören 110 hastaya yağ türevli mezenkimal kök hücreleriyle (HB-adMSCs) terapi uygulayacak. Hastalara 10 günlük periyotta 4 doz halinde 100 milyon mezenkimal kök hücresi enjekte edilecek.

TRUMP: SALGINDA İKİNCİ DALGAYI BEKLEMİYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ikinci bir yeni tip koronavirüs salgını yaşamayacağını savundu. Beyaz Saray'da Trump'ın gündemi değerlendirdiği toplantıya katılan Doktor Anthony Fauci ise "Kesinlikle sonbaharda koronavirüs gelecek. Bu salgın şeklinde mi olur, bilmiyoruz" açıklamasını yaptı. Bunun üzerine Trump, virüsün tekrar geleceğine inanmadığını kaydederek "Virüs tekrar gelse bile, bu yılki gibi gelmez. Kolaylıkla kontrol altına alabileceğimiz bir dozda gelir. Çünkü bu süreçten çok şey öğrendik" diye konuştu.