Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası İrtibat Dairesi ve Çin Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmadı. Güney Kore'nin Daily NK sitesinin adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağa dayandırdığı haberinde ise Kim'in 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu belirtildi. Güney Kore'nin resmî Yonhap ajansı bir hükümet yetkilisinin, Kuzey Kore liderinin çok hasta olmadığını aktardığını bildirirken, Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurdu. Bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmadı. Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması sağlığı hakkında spekülasyonlara sebep olmuştu. Babası Kim Jong-il'in 2008'de ülkenin 60. kuruluş yıl dönümü kutlamasına katılmaması benzer söylentilere yol açmış, sonrasında felç geçirdiği ortaya çıkmıştı.