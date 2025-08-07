7 yaşında buldu, 15 yaşında köşeyi döndü! Genç milyarderin en büyük hayali ise gündem oldu

ABD’nin Seattle şehrinde yaşayan genç girişimci Alex Butler, yedi yaşındayken geliştirdiği ''Taco vs. Burrito'' isimli kart oyunu sayesinde milyonlarca dolar kazandı. Bugün 15 yaşında olan Butler’ın en büyük hayali Lamborghini marka bir araba almak…

NASIL BİR OYUN?

Alex’in geliştirdiği ''Taco vs. Burrito'', en yüksek puanı getiren yemek kombinasyonlarını oluşturmaya çalıştığınız eğlenceli bir kart oyunu. Konuya ilişkin konuşan Alex, oyun fikrinin tesadüfen ortaya çıktığını, o zamanlar taco veya burrito yemeyi sevmediğini belirtti. Öte yandan ailesiyle sık sık kutu oyunları oynadığını vurgulayan genç girişimci, bir gün kendi oyununu icat edeceğini biliyordu.

BAŞLARDA PEK UMURSAMAMIŞLARDI

Oğlunun yaptığı işi başlarda ciddiye almayan annesi, onun yaptıklarını pek umursamadı. Ancak Alex, ailesini kafelere götürüp prototipini test ettikçe oyunu daha ciddiye almaya başladılar. Oğlunun sürekli oyunu geliştirmek için çalıştığını söyleyen anne Leslie Pierson, yapım maliyetlerini karşılamak için çevrimiçi bir bağış toplama kampanyası başlattı.

BİR GÜNDE BİN DOLAR...

Bir gün içinde bin doların üzerinde bağış aldıklarını belirten anne, kampanyanın sonunda 25 bin dolar toplandığını bildirdi. Bunun üzerine aile, Hot Taco Inc. isimli şirketi kurarak Alex'i çoğunluk hissedarı yaptı.

'EN ÇOK SATAN OYUN' LİSTESİNE GİRMEYİ BAŞARDI

Amazon’da satışa koyulan oyun, ilk yıl 1.5 milyon satarak 1.1. milyon dolar getirdi. Stratejik kart oyunu kısa sürede Amazon'un "En Çok Satan Oyun" listesine girmeyi de başardı. Oyun, her yaştan insana eğlenceli bir rekabet ortamı sağlarken, stratejik adımlarla rekabeti canlı tutuyor.

Geçen ay Wisconsin merkezli oyuncak devi PlayMonster, Taco vs. Burrito'yu satın aldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan PlayMoster CEO'su Jonathan Berkowitz, ''Bu oyunun bir çocuk tarafından tasarlandığını duyduğumda şok oldum. Müthiş bir başarı." ifadelerinde bulundu.

Genç milyarderin şimdiki hayali ise Lamborghini marka bir araç almak. Bir yandan da ailesiyle birlikte yatırım planları yapıyor.