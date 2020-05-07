Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pittsburgh şehrine bağlı Ross kasabası polisi, Çin asıllı 37 yaşındaki Dr. Öğretim Üyesi Bing Liu’nun baş, boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinde kurşun izlerine rastlandığını açıkladı. Polis, kimliği belirlenemeyen katil zanlısının Bing’i öldürmesinin ardından arabasında intihar ettiğini bildirdi. Üniversitenin Hesaplama ve Sistem Biyolojisi Bölümü’ndeki meslektaşları Bing’in, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun altında yatan hücresel mekanizmaların ve bunların komplikasyonlarının hücresel temelini anlamaya yönelik yapılan araştırmada, “çok önemli bulgular elde etmek üzere” olduğuna dikkati çekti.