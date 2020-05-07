Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, mayıs ayının ilk haftasında başkent Trablus'taki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetti, en az 30 sivil yaralandı.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin mayısın ilk haftasında Trablus'taki çeşitli yerleşim alanlarına düzenlediği saldırılarda yaşanan sivil kayıplara ilişkin bilgi verildi.

Hafter milislerinin 5 Mayıs'ta Trablus'un Hadba mahallesine düzenlediği roketli saldırıda bir evin isabet alması sonucu aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, başkente yapılan dünkü iki saldırıda ise toplam 9 sivilin öldüğü ve aralarında çocukların da yer aldığı 30 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada Hafter güçlerinin son yedi günde Trablus'a düzenlediği saldırılarda toplam 14 sivilin hayatını kaybettiği, en az 30 sivilin yaralandığı ifade edildi.

Libya hükümeti, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da yer aldığı uluslararası bir konsorsiyum tarafından desteklenen Hafter'e bağlı milislere karşı son dönemde pek çok askeri başarı elde etmişti. Libya ordusu, başkentin batısından Tunus sınırına kadar uzanan 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter milislerinden temizlemişti.

Bir yıl önce başkenti ele geçirmek için saldırı emri veren ancak aradan geçen bir yılın sonunda, saldırıdan savunmaya geçmek zorunda kalan Hafter, sahadaki yenilgilerini, kendi müttefiklerine karşı bir darbe girişiminde bulunarak gidermeye çalışmıştı.

Hafter milisleri bu dönemde başkentin sivil yerleşim bölgelerine yönelik intikam saldırılarını artırmıştı.