Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkedeki Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 10 bin 817 artarak 198 bin 676’ya yükseldiği bildirildi. Açıklamada 104 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 1.827’ye, 5 bin 308 kişinin iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısının 31 bin 916’ya çıktığı belirtildi. Vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 5,8 olduğu kaydedilen açıklamada yeni vakaların yüzde 40,7’sinde hastalık belirtilerinin bulunmadığı aktarıldı.