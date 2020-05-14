Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son iki haftada altı vakanın ortaya çıkması üzerine Çinli yetkililer, ikinci salgına karşı teyakkuza geçti. Çinli yetkililer, şehirdeki ilçe sağlık komisyonları ve mahalle komitelerine sorumlu oldukları bölgelerdeki bütün sakinleri test edilmesi için talimat verdi. Talimatta; testin yaşlı, yoğun nüfuslu alanlara ve mobil nüfuslu yerlere odaklanması gerektiği söylendi. On gün içinde 11 milyon kişiye test uygulanması planlanıyor. Yapılacak test, nükleik asit testi olarak adlandırılıyor ve kişinin DNS ile RNA’sından küçük bir miktar inceleniyor. Bu arada yarı resmî Çin haber sitesi Global Times’a konuşan Wuhan Üniversitesi uzmanları salgının başlamasından bu yana beş milyona kadar Vuhan sakininin test edildiğini öne sürdü. Test sonuçlarına göre Çin hükûmetinin radikal kararlar alacağı tahmin ediliyor.