Son iki haftada altı vakanın ortaya çıkması üzerine Çinli yetkililer, ikinci salgına karşı teyakkuza geçti. Çinli yetkililer, şehirdeki ilçe sağlık komisyonları ve mahalle komitelerine sorumlu oldukları bölgelerdeki bütün sakinleri test edilmesi için talimat verdi. Talimatta; testin yaşlı, yoğun nüfuslu alanlara ve mobil nüfuslu yerlere odaklanması gerektiği söylendi. On gün içinde 11 milyon kişiye test uygulanması planlanıyor. Yapılacak test, nükleik asit testi olarak adlandırılıyor ve kişinin DNS ile RNA’sından küçük bir miktar inceleniyor. Bu arada yarı resmî Çin haber sitesi Global Times’a konuşan Wuhan Üniversitesi uzmanları salgının başlamasından bu yana beş milyona kadar Vuhan sakininin test edildiğini öne sürdü. Test sonuçlarına göre Çin hükûmetinin radikal kararlar alacağı tahmin ediliyor.
Vuhan'da 11 milyon kişiye test yapacaklar
14.05.2020 - 07:39 | Son Güncelleme: 14.05.2020 - 07:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni tip koronavirüsün ortaya çıkış yeri olan Çin'in Vuhan şehrinde sınırlamaların 8 Nisan tarihinde kaldırılmasının ardından yeni vakalar ortaya çıkmaya başladı.
Etiketler : koronavirüs,vuhan,
703930 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/703930.aspx
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