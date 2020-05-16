Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 158 kişide daha koronavirüs tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, 58 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği ve tedavisi devam eden hastalardan 41’inin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 138’e yükselirken, koronavirüs tespit edilen 36 kişi hayatını kaybetti, bin 944 kişi ise iyileşerek taburcu oldu.

Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 230 bine yakın koronavirüs testi yapıldı.