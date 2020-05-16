Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı ülkeler önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Doğu Afrika ülkesi olan Kenya, komşusu Tanzanya ve Somali ile olan sınırlarını salgın korkusu nedeni ile kapattı. Kenya Başbakanı Uhuru Kenyatta, yaptığı açıklamada korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerini genişletildiğini aktarırken, Tanzanya ve Somali ile olan sınırların geçişlere kapatıldığını duyurdu. Başbakan, ticari geçişlerin bu kısıtlamadan muaf tutulduğunu ifade etti. Kenyatta, “Bu hafta komşularımız olan Tanzanya ve Somali’den ülkemize geçen 43 kişide korona virüs tespit edildi” ifadelerini kullanırken, sınırdan geçen tüm sürücülere ise korona testi yapılacağını açıkladı. Başbakan Kenyatta, geçtiğimiz günlerde sınırda sürücülere yapılan testler sonucunda 78 sürücüde korona virüs tespit edildiğini ve sürücülerin ülkeye alınmadan geri gönderildiğini aktardı. Kenyatta, salgınla mücadele kapsamında akşam 19.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının 6 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurdu. Başbakan Kenyatta, ayrıca Nairobi, Mombasa, Kilifi, Kwale ve Mandera şehirlerinde uygulanan giriş ve çıkış yasağının 6 Haziran’a kadar geçerli olacağını açıkladı.

Öte yandan Kenya’da uluslararası uçuşlar 25 Mart tarihinden bu yana askıya alındı.

Kenya’da toplam korona virüs vaka sayısı 830’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 50’ye yükseldi.