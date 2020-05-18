Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen ordusu kaynaklarından alınan bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçlerin üst düzey isimlerinden Enis es-Subeyhi, ülkenin güneyindeki Ebyen vilayetinin merkezinde yer alan Şeyh Salih beldesinde yakalandı.

Subeyhi'nin GGK Başkan Yardımcısı Hani bin Berik'in sağ kolu ve Şebve vilayetinin sorumlusu olduğu belirtildi.

Yerel medyada da Subeyhi'nin Yemen ordusu tarafından ele geçirilmesinin ardından çekilen görüntüleri paylaşıldı.

Ne olmuştu?

GGK'nin 26 Nisan'da güney illerinde sözde "özerklik" ilan etmesinden bu yana hükümet güçleriyle milisler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Yemen ordusundan 12 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, Ebyen ilinin merkezi Zencibar kentindeki GGK milislerine yönelik operasyon başlatılacağı açıklanmıştı.

Yemen'de bir yandan İran destekli Husiler bir yandan da BAE destekli Güney Geçiş Konseyi ile mücadele nedeniyle gün geçtikçe parçalanma derinleşiyor.