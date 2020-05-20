Ülkenin başkenti Santiago'daki Uluslararası Arturo Merino Benitez Havaalanı'ndan 8 Türk'ü taşıyan Neosair'e ait uçak, İtalya'ya gitmek üzere yerel saat ile 16.00'da havalandı. Vatandaşların, İtalya'ya vardıklarında Türk Hava Yollarına (THY) ait bir uçakla yurda dönmeleri sağlanacak. Mayıs ayının başında Arjantin'den yapılan tahliye uçuşuyla ülkede kalan 33 Türk vatandaşı yurda getirilmişti.
Şili'de mahsur kalan 8 Türk vatandaşı yurda dönüyor
20.05.2020 - 02:02 | Son Güncelleme: 20.05.2020 - 02:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Amerika ülkesi Şili'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle mahsur kalan Türk vatandaşları memleketlerine dönmek üzere yola çıktı.
Etiketler : şili,şili tahliye,koronavirüs,
705396 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/705396.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER