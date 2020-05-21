Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Bölgede restoranlar, eğlence mekânları, spor ve sinema salonları ile okullar kapatıldı, toplu taşıma durduruldu. Hükûmete bağlı haber kuruluşu China Daily, bu kararların, şehirde ikamet eden 19 kişide solunum rahatsızlığı ortaya çıkmasının ardından alındığını aktardı. Global Times ise 12 yeni koronavirüs vakasının görüldüğünü ileri sürdü. Güvenlik görevlileri, kimse il dışına çıkmasın diye kontrol noktaları oluşturdu. Yetkililer, insanların açlık çekmemesi için de her hane halkından bir kişinin, iki günde bir markete gitmesine izin verileceğini duyurdu. Öte yandan Jilin’e komşu olan sekiz milyonluk Liaoning eyaletinin başkenti Shenyang'da geçen hafta 7 bin 500'den fazla kişi Covid-19 testine tabi tutuldu. Üç yeni vakanın görüldüğü Shenyang'da da karantina kararı alınabileceği iddia edildi.