Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili son durum ve bayramda dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"KKTC'de 36 gündür yapılan testlerde herhangi bir pozitif vaka görülmedi." diyen Pilli, bazı semptom gösteren hastalara testler yapılmasına rağmen yeni vakaya rastlanmadığını belirtti.

Pilli, ülkede normalleşme süreciyle birçok sektörün açıldığını ve Covid-19'la ilgili tedbirlerin gevşetildiğini ifade ederek, halkın büyük çoğunluğunun sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi kurallara da uyduğunu söyledi.

Bu noktada halka sürekli uyarılar yapmayı sürdüreceklerini dile getiren Pilli, "Bugün bizim ülkemizde Covid-19 vakası görülmese de asemptomatik vaka olabilir. Tüm dünyada Covid-19 bitmediği sürece bizim ülkemizde de bitmeyecektir." dedi.

Pilli, çevre ülkelerde Covid-19 vakalarının devam ettiğini de hatırlatarak, "Almış olduğumuz önlemleri daha da arttıracağız. Bizim temel hedefimiz halkımızın sağlığıdır. Bu konuda kesinlikle bir gevşeme yoktur." diye konuştu.

KKTC'de açılan işletmelerin denetimlerinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve belediyeler tarafından denetlendiğini vurgulayan Pilli, bayram sonrası bu denetimleri sıklaştıracaklarına işaret etti.

- "Önümüzde daha çok yol var"

Pilli, "İşimiz bundan sonra daha zor olacaktır. Önümüzde daha çok yol var. Bir müddet daha Covid-19'la birlikte yaşayacağız." şeklinde konuştu.

Bir süre sonra KKTC'ye yurt dışından gelişlerin başlayacağına dikkati çeken Pilli, bu noktada da çok ciddi tedbirler almayı planladıklarının altını çizdi.

Pilli, "Kapıların açılmasıyla ilgili Türkiye ile de istişare halindeyiz. Türkiye'de de kapıların açılmasıyla ilgili bazı çalışmalar var. Önümüzdeki günlerde Türkiye Sağlık Bakanlığı ile istişareye geçeceğiz. Onların alacağı tedbirlerle bizim alacağımız tedbirleri birleştireceğiz ve bir yol haritası belirleyeceğiz." dedi.

Kapılar açıldıktan sonra KKTC'ye gelen herkese test yapılacağına işaret eden Pilli, "Sadece test değil, turistler için başka, burada yaşayanlar için başka önlemler alınacak. Yani bu süreçte halkımızın sağlığı için geçmişteki gibi tedbirleri alacağız." diye konuştu.

Seyahatlerin başlamasıyla ilgili alınacak tedbirlerin yakın zaman içerisinde netleşeceğine değinen Pilli, ilgili makamlar ve kamuoyunun bu konuda bilgilendireceğini vurguladı.

Türkiye'nin bu süreçte kendilerini yalnız bırakmadığının altını çizen Pilli, "Covid-19 sürecinde Türkiye'den her türlü desteği aldık. Destekler devam edecektir. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere tüm Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." dedi.

Pilli, Türkiye ile KKTC arasında Covid-19'la ilgili bilgi paylaşımı ve iki ülkede yaşayan halkın zarar görmemesi için belirli çalışmaların yapılacağını anlattı.

"Uzaktan da bayramlaşabiliriz"

Ramazan Bayramı için halka çağrıda bulunan Pilli, şunları söyledi:

"Bayramda sokağa çıkma yasağı yok, herkes istediği gibi hareket edebilir. Bayramlarda daha çok temaslar oluyor ancak bu yıl temasların mümkün olduğu kadar az olması, sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması elzemdir. Bu kadar teknoloji varken uzaktan da bayramlaşabiliriz. Yakınlarımızın yanına gideceksek de onları korumalıyız. Bu bayramda sarılmasak da olur. Diğer bayramlarda birbirimize sarılacağız."

Bakan Pilli ayrıca tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.