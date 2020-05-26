Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de Esad rejimi ve PKK/ YPG terör örgütlerine karşı çıkan protestolar devam ediyor. İdlib ve El Bab’ın ardından Halep’te toplanan halk, hükümet ve terör örgütlerini protesto etti. Suriye bayrağı taşıyan siviller, Esad rejimin Suriyelilerin hayatını mahvettiğini söyledi. Protestoları “sel” olarak nitelendiren göstericiler, rejimin talepleri kabul edene kadar eylemlerin süreceğini savundu. Huzurlu ve sakin bir hayat isteyen siviller” yaşasın Suriye”, “vatanımızı seviyoruz “sloganları attı.

Suriyeliler Esad’a ve terör örgütlerine seslenerek, “Yıllarca akan kanımız yetmedi mi” ifadesini kullandı.

