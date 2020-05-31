Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 2 ay süren olağanüstü hal uygulamasının (OHAL) geçtiğimiz Pazartesi günü sona erdiği Japonya’da, korona virüs ile mücadeleden sorumlu bakan olan Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, bazı bölgelerde yeniden artan vakalara dair endişeleri değerlendirdi. Bakan Nishimura, ikinci dalga endişesi yaşanan Tokyo ve Fukuoka’da tekrar OHAL ilan edilmesine dair bir planlarının olmadığını ifade etti. "Böyle bir aşamaya gelmedik" diyen Nishimura, hayatın normale dönmesiyle birlikte vaka sayılarında hızlı artış beklenmediğini ifade ederek, durumun dikkatle izlenmeye devam edeceğini dile getirdi.

İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ

Fukuoka’daki Kitakyushu şehrinde 30 Nisan-22 Mayıs arasında korona virüs enfeksiyonu görülmemiş, ancak son 8 günde 85 yeni vakanın tespit edilmesi "ikinci dalga" endişesine neden olmuştu. Gelişme üzerine OHAL’in Japonya genelinde sona ermesiyle açılan bölgedeki kamusal tesisler, tedbir amacıyla yeniden kapatılmıştı. Başkent Tokyo’da da OHAL’in kaldırılmasından önceki haftada tek haneli sayılara düşen vakalar, geçtiğimiz Salı günü itibariyle yeniden yükselişe geçmişti. Bu gelişmeler üzerine riskli bölgelerde yeniden OHAL ilan edilebileceği söylentileri gündeme gelmişti.

ÖLÜ SAYISI 900’Ü AŞTI

Japonya’da şu ana kadar 712’si karantina gemisi Diamond Princess’in yolcu ve mürettebatından olmak üzere toplam 17 bin 589 kişide Covid-19 tespit edilirken, 13’ü aynı geminin yolcularından toplam 907 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.