Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan parlamento binası önünde yüzlerce kişi hayat pahalılığını ve ekonomi politikalarını protesto etti. Protestocular, banka sektöründe revizyon ve erken parlamento seçimi talebinde bulundu. Protestolar sırasında bazı göstericilerin güvenlik güçlerine taş atması sonucu polis göz yaşartıcı bomba ile karşılık verdi. Çıkan olayların büyümesi sonucu 35 kişi yaralandı.

Öte yandan Lübnan’da yaşanan ekonomik kriz nedeni ile Lübnan sterlini, dolar karşısında yüzde 60 değer kaybetti. Ülkede işsizlik oranı yüzde 35'e yükselirken, halkın yüzde 45’i yoksulluk sınırında yaşıyor.