Banaz ilçesi Güllüçam köyünde yaşayan Fadime Ünal'a (84), bir süre önce koronavirüs (Covid-19) teşhisi konuldu. Ardından Ünal, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kalp rahatsızlığı bulunan yaşlı kadın yaklaşık 1 hafta süren tedavisi esnasında, kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Öte yandan yaşlı kadın tedavi gördüğü sıra, ailesinden 9 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Aynı ailedeki 9 kişi hastanede tedavi altına alındı. Aileden 7 kişinin tedavisinin sona ererek sağlıklarına kavuştuğu öğrenilirken, 2 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Koronavirüs tedavisi gören 84 yaşındaki kadın kalp yetmezliğinden öldü
06.06.2020 - 19:50 | Son Güncelleme: 06.06.2020 - 19:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uşak'ta koronavirüs tedavisi gören 84 yaşındaki kadın, kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Yaşlı kadının ailesinden 9 kişide daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kalp yetmezliği,Koronavirüs,tedavi,
709354 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/709354.aspx
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