Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Banaz ilçesi Güllüçam köyünde yaşayan Fadime Ünal'a (84), bir süre önce koronavirüs (Covid-19) teşhisi konuldu. Ardından Ünal, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kalp rahatsızlığı bulunan yaşlı kadın yaklaşık 1 hafta süren tedavisi esnasında, kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Öte yandan yaşlı kadın tedavi gördüğü sıra, ailesinden 9 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Aynı ailedeki 9 kişi hastanede tedavi altına alındı. Aileden 7 kişinin tedavisinin sona ererek sağlıklarına kavuştuğu öğrenilirken, 2 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.