Libya’nın başkenti Trablus’un güneyinde Hafter’e bağlı milislerin bıraktığı mayının patladı. Mayının patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların durumlarının ağır olduğu aktarıldı. Öte yandan Hafter milisleri Trablus güneyindeki sivil yerleşim bölgelerinden çekilmeden önce binlerce mayın yerleştirdiği ifade ediliyor.
Hafter milislerin bıraktığı mayın patladı: 2 ölü, 4 yaralı
10.06.2020 - 17:48 | Son Güncelleme: 10.06.2020 - 17:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya’nın başkenti Trablus’ta Hafter milislerinin bıraktığı mayının patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Libya,
710142 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/710142.aspx
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