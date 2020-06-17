Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Covid-19 vaka sayısının 170 artarak 2 bin 57'ye ulaştığı bildirildi.

Covid-19 nedeniyle toplam 93 kişinin hayatını kaybettiği, 373 kişinin iyileştiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının ise 2 olduğu kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika kıtası genelinde şimdiye kadar 257 bin 888 vaka tespit edildi, 6 bin 927 kişi hayatını kaybetti.