Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 204 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 7 bin 461'e yükseldi. Vaka sayısının 3 bin 480 artarak, 244 bin 388'e çıktığı ülkede sağlığına kavuşanların sayısı da 131 bin 190 oldu. Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta gerçekleşmişti.