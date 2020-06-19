Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 204 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 7 bin 461'e yükseldi. Vaka sayısının 3 bin 480 artarak, 244 bin 388'e çıktığı ülkede sağlığına kavuşanların sayısı da 131 bin 190 oldu. Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta gerçekleşmişti.
Peru'da son 24 saatte korona nedeniyle 204 kişi öldü
19.06.2020 - 01:26 | Son Güncelleme: 19.06.2020 - 01:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 204 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : peru,peru koronavirüs,covid 19,korona,
711973 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/711973.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER