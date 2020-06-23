Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, televizyonda yayınlanan konuşmasında, Singapur Devlet Başkanı Halime Yakub'a erken seçime gidilebilmesi için parlamentoyu feshetmesi tavsiyesinde bulunduğunu açıkladı.

Singapur Başbakanı, Kovid-19 salgınıyla ilgili işlerin kısmen yolunda olduğu bu dönemde erken seçim yapmanın yeni hükümete kesintisiz 5 yıllık görev süresi imkanı tanıyacağını söyledi.

Lee erken seçim çağrısını, mevcut hükümetin görev süresinin sona ereceği gelecek nisan ayında salgının biteceğinin garantisi olmaması nedeniyle yaptığını sözlerine ekledi.

Singapur'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan birçok önlem günler önce kaldırılmıştı. Kovid-19'dan 26 kişinin öldüğü ülkede vaka sayısı 42 bin 432.