Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in Afrika ülkelerinden cuzi maliyetle paralı askerler getirdiği ortaya çıktı.

Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi, Hafter'in paralı askerlerle yaptığı ve operasyonlarda ellerine geçen sözleşmeleri yayınladı.

Söz konusu belgelere göre, bu askerlere aylık 200 dolar veriliyor.

İkinci aydan itibaren maaşların 300 dolar olacağının belirtildiği sözleşmelerde, operasyon başı 10 dolar ilave verileceği de kaydediliyor.

Paralı askerlerin komutanlarına ise rütbelerine göre 30 dolardan başlayan ilaveler yapılacağı da bildiriliyor.

Hafter özellikle de Sudan’ın Darfur bölgesi ve Çad’dan yüzlerce Afrikalı asker getirmiş ve bu askerlerin çoğunu başkent Trablus’un güneyindeki bölgelere göndermişti.

Afrikalı paralı askerlerin onlarcasının çatışmalarda öldüğü ve yüzlercesinin esir alındığı geçen şubat, mart ve nisan aylarında Libya’da yerel medyaya yansımıştı.