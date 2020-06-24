Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs salgınında bazı ülkeler, normalleşmeye başlamıştı. Ancak vaka sayılarının artması geri adım attırdı. İşte ikinci dalga endişesi yaşayan ve eskiye dönen ülkeler...

* Portekiz’in başkenti Lizbon’da görülen yeni vakalarının önüne geçmek için tedbirler artırıldı. Akşam yemeği veren restoranlar dışında kalan bütün kafeteryalar ve alışveriş merkezleri saat 20.00’de kapatılacak. Arkadaş gruplarının en fazla bir araya gelme sayısı Lizbon’da 10’a indirildi. Kurallara uymayanlara para cezası kesilecek.

* İspanya’nın Aragon özerk bölgesinin Huesca şehrindeki üç küçük yerleşim yerinde, restoranlar yüzde 50 (yeni normallikte yüzde 75), havuzlar üçte bir (yeni normallikte yarı yarıya) kapasiteye geri döndü. Serbest dolaşım ise yasak.

* Almanya’nın Gütersloh şehrindeki bir et fabrikasındaki vaka sayısı arttı ve mart ayında alınan koruyucu tedbirlere dönüldü. 30 Haziran’a kadar insanlar için temas sınırlaması getirildi. Kapalı alanlardaki aktiviteler ile piknik yasaklandı.

* Rusya’da ise Covid-19 vakaları artarken tedbirler gevşetilmeye devam ediyor. Vaka sayısının 600 bine dayandığı ülkede restoran ve kafeler; çocuk parkları ve yuvalar açıldı. Spor salonları, fitness kulüpleri ve havuzlar çalışmaya başladı.

KORONALI ÜÇÜZLER

Koronavirüsle ilgili ilginç gelişmeler de yaşandı. Meksika’da yeni doğmuş olan üçüz bebeklerde koronavirüs tespit edildi. Ebeveynlerin asemptomatik olabileceği ifade edildi.

Bangladeş’te koronavirüs testi pozitif çıkan eşini, “Seninle kalarak ölemem. Tek başına öl” diyerek terk eden Samira isimli kadın, kocası iyileşince geri dönmek istedi. Kocası kabul etmedi.