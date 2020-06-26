Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dergi haberinde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un “Türkiye'nin Libya'da tehlikeli oyun oynadığı” sözlerine karşılık bazı Fransız diplomatların “Erdoğan jeopolitik, askerî, petrol ve doğalgaz hedeflerini gizlemeden dürüst oyun oynayan tek kişi. Bu Akdeniz, Libya ve Kıbrıs için de geçerli” görüşünü paylaştı.

Haberde, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Rusya, Mısır, Birleşik Arap Emîrlikleri, Suudi Arabistan ve Fransa'nın desteğine güvendiği ifade edildi. Haberde, Libya hükûmetinin, Türkiye'nin müdahalesi sayesinde Hafter'i yendiği vurgulandı. Haberde, Libya hükûmetinin, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Libya'ya yönelik askeri müdahale tehdidi içeren beyanlarını Libya'nın içişlerine karışma ve "savaş ilanı" olarak gördüğü hatırlatıldı.