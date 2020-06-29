Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En fazla can kaybı 128 bin 152 ölümle ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 57 bin 103 ile Brezilya, 43 bin 514 ile İngiltere, 34 bin 716 ile İtalya, 29 bin 778 ile Fransa, 28 bin 341 ile İspanya, 26 bin 381 ile Meksika, 16 bin 103 ile Hindistan takip etti. Türkiye ölüm oranında alt sıralarda kalırken virüsün bulaştığı 5 milyon 458 bin 523 kişi iyileşti, 4 milyon 122 bin 786 kişinin tedavisi ise sürüyor.