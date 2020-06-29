En fazla can kaybı 128 bin 152 ölümle ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 57 bin 103 ile Brezilya, 43 bin 514 ile İngiltere, 34 bin 716 ile İtalya, 29 bin 778 ile Fransa, 28 bin 341 ile İspanya, 26 bin 381 ile Meksika, 16 bin 103 ile Hindistan takip etti. Türkiye ölüm oranında alt sıralarda kalırken virüsün bulaştığı 5 milyon 458 bin 523 kişi iyileşti, 4 milyon 122 bin 786 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Covid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bini geçti
29.06.2020 - 05:07 | Son Güncelleme: 29.06.2020 - 05:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 501 bin 309'a, vaka sayısı 10 milyon 82 bin 618'e ulaştı.
Etiketler : koronavirüs,covid 19,
714343 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/714343.aspx
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