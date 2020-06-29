Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin San Diego kentinde bir barista, çalıştığı yere maskesiz gelen bir müşteriye maske takmadığı sürece hizmet vermedi. Maskesiz gelen kadın ise baristanın fotoğrafını çekerken sosyal medyada tepki gösterdi. Ancak sosyal medyanın desteği kurallara uyarak maske takılmasını zorunlu kılan baristaya oldu. 24 yaşındaki barista internet ortamında destek gördü ve 80 bin dolarlık sanal bağış topladı.

San Diego'da barista olarak çalışan Lenin Gutierrez, mağazaya gelen bir müşteriden maske takmasını istedi. Ancak maskesiz gelen kadın kuralı reddederek Gutierrrez'e bağırmaya başladı.

BAĞIRDIKTAN SONRA FOTOĞRAFINI ÇEKİP PAYLAŞTI

Maskesiz müşteri Amber Lynn Gilles, barista Gutierrez'in fotoğtafını çekip sosyal medyada paylaştı ve şunları yazdı: "Maske takmadığım için bana servis yapmayı reddeden Starbucks'tan Lenin'le tanışın. Gelecek zaman polisleri bekleyeceğim ve tıbbi sonuç belgesi götüreceğim"

GUTİERREZ ADINA BAĞIŞ KAMPANYASI

Bir sosyal medya kullanıcısı bağış sitelerinden birinde kampanya başlatarak "San Diego Karen'ına karşı durduğu için Lenin'e bağış" adını verdi. Bağış kampanyasının asıl amacı bin dolarken bir haftanın sonunda binlerce kişinin bağış yapmasıyla 80 bin dolara ulaşıldı.