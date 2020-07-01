Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 173 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 9 bin 677'ye yükseldi. Vaka sayısının 2 bin 828 artarak 285 bin 213'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 174 bin 535 kişi olarak kayda geçti. Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta yaşanmıştı.