Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 173 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 9 bin 677'ye yükseldi. Vaka sayısının 2 bin 828 artarak 285 bin 213'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 174 bin 535 kişi olarak kayda geçti. Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta yaşanmıştı.
Peru'da son 24 saatte 173 ölü
01.07.2020 - 01:30 | Son Güncelleme: 01.07.2020 - 01:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Peru'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 173 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : peru,peru koronavirüs,
714792 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/714792.aspx
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