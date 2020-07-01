Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 745 kişinin enfekte olduğu ve 685 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Bu verilerle toplam ölü sayısının 358'e, vaka sayısının 46 bin 940'a yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 37 bin 715'e ulaştığı belirtildi.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası 1 kişinin daha hayatını kaybettiği, 2 kişinin enfekte olduğu, 3 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, toplam ölü sayısının 24'e, vakaların 824'e, iyileşenlerin sayısının da 209'a yükseldiği bilgisi paylaşıldı.