Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşim taşı çıkarılan Myanmar'daki bir maden ocağında heyalan sebebiyle 125 işçi hayatını kaybetti. Heyelana şiddetli yağmurların sebep olduğunu belirten yetkililer, madende 200 kişinin bulunduğunu ve ölenlerin çoğunun göçmen işçilerden oluştuğunu söyledi. Bilgi Bakanlığı yetkilisi Tar Lin Maung “125 kişinin cansız bedenine ulaştık. Diğer cesetler çamura saplanmış. Sayı artacak” dedi. Kazaya şahit olan 38 yaşındaki madenci Maung Khaing "Bir dakika içinde herkes kayboldu. Çamurda yardım için bağıran insanlar vardı. Kimse yardım edemedi" dedi. Hükûmetin, toprak kaymaları yüzünden Hpakant bölgesinde üç aylık maden yasağı getirdiği ortaya çıktı. Aynı bölgede geçen sene yaşanan faciada 54 kişi hayatını kaybetmişti.