Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika kıtasını keşfeden İtalyan Kaşif Kristof Kolomb’un heykeli adının verildiği Ohio eyaletinin başkenti Columbus şehrinden kaldırıldı. Columbus Belediye Başkanı Andrew Ginther “Heykel, toplumumuzdaki birçok insan için baskıyı ve bölünmeyi temsil ediyor. Artık çirkin geçmişimizin gölgesinde yaşamayacağız” ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı “Heykelin yerini değiştirerek, sistemik ırkçılığın sona ermesi için anlamlı ve kalıcı bir adım daha atıyoruz” dedi. Kolomb, Amerika kıtasının keşfi sırasında yerli halkı katlettiği için, sık sık eleştiriliyordu.