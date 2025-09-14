Bakan Fidan'dan Doha'da üst düzey diplomasi
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fİdan, Doha'da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde üst düzey temaslarda bulundu. Bakan Fidan, Katarlı, Mısırlı, Iraklı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.
İİT ZİRVESİNDE ÜST DÜZEY TEMASLAR
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde temaslarda bulundu.
Fidan, toplantı kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dar ile bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru