Bakan Fidan'dan Doha saldırısı sonrası sert sözler: Alçak saldırı karşısında Katar'la beraberiz
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail, Doha’daki düzenlediği saldırıyla bir ülkenin daha egemenliğini ihlal etmiştir, bu alçak saldırı karşısında Katar’la tam dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi. Uluslararası kamuoyuna harekete geçme çağrısında bulunan "İsrail’in yayılmacı politikasının Katar’a kadar uzanması Netanyahu’ya göz yuman çevrelerin artık uyanmasını sağlamalıdır" sözlerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru