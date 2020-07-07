Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransız sivil toplum kuruluşu (STK) SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking gemisinin, Akdeniz’de kurtardığı göçmenlerden bir bölümü İtalya’nın Porto Empedocle Limanı'na getirildi.

SOS Akdeniz tarafından Akdeniz’in orta kesiminde kurtarılan ve İtalya ile Malta’nın izin vermemesi sebebiyle bir haftayı aşkın süre karaya yanaşmayı bekleyen Ocean Viking gemisi, önceki gün gelen iznin ardından dün akşam geç saatlerde Porto Empedocle Limanı'na yanaşabildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, içinde 180 göçmen bulunan Ocean Viking’ten ilk aşamada 118 göçmen tahliye edildi.

Ocean Viking'ten tahliye edilen göçmenlerin, İtalyan makamları tarafından düzensiz göçmenler için karantina gemisi olarak belirlenen Moby Zaza isimli feribota nakledileceği belirtildi.

Bu arada, geçen ay Alman STK Sea Watch’ın kurtardığı ve karantina için Moby Zaza feribotunda tutulan 169 göçmen karantinalarını tamamlayarak tahliye edildi. Kovid-19 teşhisi konulan 30 göçmenin ise bu gemide tutulmaya devam edildiği kaydedildi.

Diğer yandan, Ocean Viking’e önceki gün izin çıkmasına karşın gemideki göçmenlerin tahliyesinin dün akşam geç saatleri bulması, Fransız STK’nin tepkisini çekti. SOS Akdeniz, izin çıkmasına rağmen karaya yanaşmaması nedeniyle gemide göçmenler arasında tansiyonun yükseldiğine dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

İtalyan basınında ise söz konusu uzun bekleyişinin, Moby Zaza gemisindeki dezenfekte çalışmalarından kaynaklandığı yer aldı.

Akdeniz’in Libya, Malta ve İtalya arasında kalan orta kesiminde yaz aylarında hava ve deniz şartlarının iyi seyretmesi sebebiyle Afrika’dan Avrupa’ya olan düzensiz göç rotasında yoğunluk artıyor. Kovid-19 salgını dolayısıyla İtalya ya da Malta’da karaya ulaşan ya da kurtarılan göçmenler, gezi tekneleri ya da feribotlarda 14 günlük karantinaya tabi tutuluyor.