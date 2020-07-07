Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık, Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdürürken, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaştı.

Dün 28 bin 388 olarak verilen toplam ölü sayısı bugün 4 artırılarak, 28 bin 392 olarak güncellendi.

Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 24 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunluğunun Madrid (9) özerk yönetiminde bulunduğu görüldü.

PCR testlerine göre, son 24 saatte 124 artan vaka sayısının, toplamda 252 bin 130'a yükseldiği bilgisi verildi.

İspanya genelinde mevcut durumda 47 yerde Kovid-19'da ikinci dalga olduğu açıklanırken, bunlardan Katalonya ve Galisya bölgelerindeki iki ilçede yeni vaka artışı nedeniyle alınan karantina kararları devam ediyor.