Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yonhap ajansının haberine göre, Park'ın kızı, yerel saatle 17.17'de polise kayıp ihbarında bulunarak, babasının "4-5 saat önce vasiyet benzeri bir mesaj bırakarak evden ayrıldığını ve telefonunun kapalı olduğunu" belirtti.

Seul emniyetinde Park'ı arama operasyonundan sorumlu polislerden biri, Belediye Başkanının kızının, babasının bıraktığı mesajın içeriğini açıklamadığını söyledi.

Polis, kızının, Park'a telefonla ulaşamadığı için polis çağırmaya karar verdiğini söylediğini aktardı.

Belediye Başkanı Park'ı, telefon sinyalinin en son tespit edildiği başkent Seul'ün Sungbuk Mahallesi'nde aradıklarını kaydeden polis memurları, drone ve köpeklerin kullanıldığı arama operasyonuna yaklaşık 150 polisin katıldığını bildirdi.

Yerel yönetim yetkililerinin, daha önce Park'ın 16.40'ta gerçekleştirilecek bir programının "kaçınılmaz durumlar" nedeniyle iptal edildiğini duyurduğu bilgisi paylaşıldı.

Park, 2011 yılından bu yana Seul Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor.