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Nijerya'da silahlı saldırı! Köyleri basıp, kadınları kaçırdılar: 24 ölü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Nijerya&#039;da silahlı saldırı! Köyleri basıp, kadınları kaçırdılar: 24 ölü

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde bağlı 4 köye silahlı saldırı düzenlendi. 24 kişinin canından olduğu saldırılarda çok sayıda kadın ve çocuk da kaçırıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Katsina eyaletine bağlı Unguwar Sarkin Noma, Gangara, Tafi, ve Kore köylerinde silahlı saldırılar düzenledi.

24 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP KADINLARI KAÇIRDILAR

Saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi kaçırıldı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

FİDYE İÇİN ADAM KAÇIRIYORLAR

Ülkede ayrıca cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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