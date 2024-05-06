Nijerya'da silahlı saldırı! Köyleri basıp, kadınları kaçırdılar: 24 ölü

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 6 Mayıs 2024 04:14 - Güncelleme: 6 Mayıs 2024 04:18 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde bağlı 4 köye silahlı saldırı düzenlendi. 24 kişinin canından olduğu saldırılarda çok sayıda kadın ve çocuk da kaçırıldı.